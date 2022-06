Mercato OM : Longoria s’intéresse à un international algérien ?

Pablo Longoria va surement devoir reconstituer sa défense centrale. Alvaro devrait résilier son contrat, Duje Caleta Car est encore annoncé sur le départ et William Saliba n’est pas certain de revenir. Le président de l’OM aurait un œil sur un jeune international algérien…

Selon FootMercato, « le SCO d’Angers suit Ahmed Touba avec le plus grand intérêt, de même que l’Olympique de Marseille qui apprécie sa polyvalence, puisque s’il joue en défense centrale, il a été formé au poste de latéral gauche. » Ce jeune défenseur de 24 ans a fait ses classes en Belgique (il est né à Roubaix), il lui reste un an de contrat. Ce défenseur gaucher évolue depuis deux saisons en Eredivisie au RKC Waalwijk. L’OM n’est pas seul sur le dossier car l’AEK Athènes, Benfica, le Betis Séville, Leverkusen, le Celtic Glasgow ou encore l’Olympiakos sont attentif à son cas…

Touba, un défenseur gaucher polyvalent…

Ahmed Touba a été appelé par Djamel Belmadi en Équipe nationale d’Algérie pour les éliminatoires de la prochaine CAN. Ce dernier a été formé en tant que latéral gauche à Zulte-Waregem et au Club Bruges, il s’est installé en défense centrale au RKC Waalwijk depuis son arrivée au Pays Bas. Un profil intéressant pour Sampaoli qui pourrait venir suppléer Caleta Car voire Luan Peres…

Info : l’OM et Angers sont interessés par le profil de l’international algérien Ahmed Touba. Le défenseur central, formé au poste de latéral gauche est l’une des révélations de l’année en Eredivisie avec le RKC Waalwijk.https://t.co/htC1RCdzGs — Sébastien Denis (@sebnonda) June 10, 2022

Les dirigeants anticipent beaucoup de choses – Massilia 1978

Gigot est un défenseur central confirmé déjà recruté pour la saison prochaine. Avec les possibles départs de Saliba et de Caleta-Car, l’OM doit anticiper et multiplier les pistes en fin de contrat comme Mbemba afin de les remplacer. Comme le souligne Massilia 1978 lors du transfert de Gigot, contrairement à l’ancien modèle, aujourd’hui les dirigeants n’hésitent pas à anticiper les choses.

« Ils ont anticipé, l’OM a anticipé, on s’est tellement plein que ce soit pas fait pendant des années, on a un président et une cellule de recrutement avec des gens très compétents comme Friio etc qui travaillent dur et ils anticipent beaucoup de choses et je pense qu’ils ont déjà des accords avec certains joueurs et ils anticipent tout donc c’est bien. » Massilia 1978– Source : Football Club Marseille (09/05/2022)