Mercato OM : Longoria s’intéresse à un (très) jeune attaquant d’un club de L2 ?

L’OM est encadré par la DNCG et ne peut pas recruter sans vendre et donc baisser sa masse salariale. Pablo Longoria doit penser au futur et aurait dans son viseur un jeune talent de 15 ans qui se fait un nom du côté d’Amiens…

En effet, selon Sébastien Denis, rédacteur en chef de FootMercato, « l’OM et deux clubs allemands sont intéressés par le phénomène d’Amiens George Ilenikhena (15 ans). Présélectionné en Equipe de France U16, c’est un avant centre puissant, rapide, technique, capable de prendre la profondeur. » L’OM veut s’offrir de jeunes talents pour les faire grandir avec son équipe reserve, comme le jeune suisse Esey Gebreyesus (17 ans) arrivé en février dernier…

L’OM vise le phénomène d’Amiens George Ilenikhena ?

Info : l’OM et deux clubs allemands sont interessés par le phénomène d’Amiens George Ilenikhena (15 ans). Préselectionné en Equipe de France U16, c’est un avant centre puissant, rapide, technique, capable de prendre la profondeur. @Santi_J_FM pic.twitter.com/JX43cD53c8 — Sébastien Denis (@sebnonda) December 10, 2021

D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif — Longoria