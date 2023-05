Mercato OM : Longoria s’intéresse cet international espagnol (valorisé à 30M€) ?

L’OM ne sera pas, sauf énorme surprise, directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Le club va donc devoir passer par deux tours de barrage, ce qui devrait affecter le mercato estival. Pablo Longoria serait intéressé par un de ses compatriotes, tout juste champion d’Italie !

L’OM devrait une nouvelle fois renouveler son effectif cet été. Plusieurs joueurs prêtés sont annoncés partants (Bailly, Blanco, Tavares, Kaboré), d’autres comme Guendouzi, Balerdi ou encore Under pourrait être transférés. Le club marseillais va donc devoir recruté et serait attiré par un milieu de terrain espagnol, valeur sûre du championnat italien.

Luis Alberto visé ? Mais c’est cher !

En effet, selon le Corriere dello Sport, Luis Alberto serait suivi par Lyon, l’Olympique de Marseille mais également par Monaco. Le joueur de 30 ans ne sait pas encore quel va être son avenir à Naples, alors qu’il dispose encore de deux ans de contrat. Alberto a participé à 42 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, il a marqué six buts et délivré sept passes décisives . Il reste un homme fort du dispositif de Maurizio Sarri, qui aimerait le garder. Cependant, sa direction pourrait tenter de récupérer un gros chèque et demanderait 30 millions d’euros pour le laisser filer. Un montant qui devrait refroidir le président de l’OM…

Scheider affirme que Tudor va quitter Marseille cet été comme une bonne partie de l’effectif olympien : « L’OM a compressé le temps du football. C’est un an, tout le monde part. Et aujourd’hui avec Longoria, ça dure 1 an. Bien sûr que Tudor va partir, j’en suis persuadé. Sampaoli était parti alors qu’il avait fait une saison exceptionnelle en terminant deuxième derrière le PSG, 14 joueurs étaient partis. Mais ils seront remplacés, il y aura un coach qui sera faire… Il n’a pas besoin de s’encrer dans la politique locale, dans la politique du vestiaire… C’est bonjour bonsoir, j’ai pas besoin de toi, salut! Ce fonctionnement on ne le doit pas à Tudor mais bien à Longoria. »