Mercato OM : Longoria sort du silence pour cette piste offensive !

L’Olympique de Marseille est à la recherche de renforts à moindre coût cet été ! L’Argentin Joaquin Correa serait sur les tablettes du club marseillais… Pablo Longoria est sorti du silence dans ce dossier !

Le mercato d’été 2022 a ouvert ses portes vendredi 10 juin et le moins que l’on puisse dire c’est que les rumeurs ne se font pas rares à l‘Olympique de Marseille ! Un joueur par jour est au minimum cité par les médias comme étant une piste du club olympien.

En défense comme en attaque ou au milieu, les équipes de Pablo Longoria se démènent pour trouver des renforts de qualité à Jorge Sampaoli et tenter de sortir des poules de Ligue des Champions ! En attaque, l’OM aurait coché le nom d’un ancien joueur du coach argentin au FC Séville !

Correa? Ce ne sont que des spéculations — Longoria

En effet, il s’agirait de Joaquin Correa qui est sous contrat avec l’Inter Milan. L’international argentin n’a pas beaucoup de temps de jeu en raison de la grosse concurrence à ce poste dans le club italien : Dzeko, Lautaro Martinez, Caicedo…

Ce mardi soir, le média Sportitalia a contacté Pablo Longoria afin d’en savoir un peu plus sur l’intérêt de l’OM pour Joaquin Correa. Le président du club marseillais a expliqué qu’il ne s’agissait que de « spéculations ».

L’Inter Milan demande à Correa de se trouver un nouveau club

C’est le journaliste Rudy Galetti qui a sorti l’information ce dimanche via son compte Twitter. L’Inter Milan aurait demandé au joueur de se trouver un nouveau point de chute et les Marseillais seraient les plus chauds sur le dossier !

« L’Inter aurait dit à l’entourage de Correa d’essayer de trouver un nouveau club. Parmi les différentes équipes qui ont tâté le terrain, l’OM est celle qui a montré le plus d’intérêt pour le moment. » Rudy Galetti (Sky Sports) – Source : Twitter (13/06/22)