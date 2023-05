Mercato OM : Longoria sur la piste d’une révélation néerlandaise ?

Le milieu de terrain de Toulouse Branco Van den Boomen n’a toujours pas prolongé son contrat avec les Violets. Il serait suivi de près par Pablo Longoria en vue du prochain mercato.

En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain Branco Van den Boomen n’a toujours pas prolongé avec Toulouse. Le joueur de 27 ans, auteur de 5 buts en 31 matchs de Ligue 1 cette saison pourrait se laisser séduire par un départ du TFC lors du prochain mercato. Van den Boomen aurait des prétentions salariales trop élevées pour les finances toulousaines. Arrivé en 2020 en Ligue 1, le Néerlandais pourrait changer d’air cet été et possède de nombreux courtisans attirés par son futur statut de joueur libre.

Branco van den Boomen has decided not to sign new deal with Toulouse now. He wants to keep his options open; contract expires in June. 🇳🇱

His top performances already led to interest from many clubs like PSV, OM, Feyenoord, Leeds, Aston Villa, Sevilla, Wolfsburg, Galatasaray. pic.twitter.com/vlTZiHvhOi

