Mercato OM : Longoria sur un gros coup pour remplacer Pau Lopez ?

Pablo Longoria a officialisé hier le départ de son entraîneur Igor Tudor lors d’une conférence de presse. Les dirigeants olympiens vont devoir trouver son successeur le plus rapidement possible avant de se lancer dans le mercato. Le président Olympien pourrait tenter un gros coup au poste de gardien.

Les prochains jours devraient être animés du côté de l’OM. Le départ de Tudor officialisé hier oblige les dirigeants olympiens à revoir leur plans. Le nom du successeur de l’entraîneur croate n’a pas encore été dévoilé. Et pour cause, Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta n’ont pas encore tranché sur cette question. Cela ne les empêchent pas de travailler sur les contours de l’effectif pour la saison prochaine.

Au poste de gardien de but, la doublure Ruben Blanco prêté cette saison par le Celta Vigo va retourner en Espagne. L’Olympique de Marseille cherche un gardien pour concurrencer Pau Lopez.

Yassine Bono 🇲🇦 est sur la shortlist de l’OM ! 🎙️Canal+Foot#TeamOM pic.twitter.com/2mcZLdWBMy — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) May 31, 2023

Comme l’indiquait récemment les Lions de l’Atlas, l‘une des révélations de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Yassine Bounou, est l’un des gardiens observés par Pablo Longoria. Une information que Canal + Foot a confirmé hier soir. Ce dernier vient tout juste de remporter l’Europa League avec le FC Séville en étant décisif lors de la séance de tirs au but, un domaine où il excelle.

L’OM songerait à se faire prêter Yassine Bounou… le Lion de l’Atlas 3 eme meilleur gardien du monde intéresserait Longoria sous forme de prêt…https://t.co/fMymg1yXmk — Hakim (@Z_hakos) May 8, 2023

A lire aussi : Mercato OM : Le choix de Nabil Djellit pour remplacer Tudor !