Mercato OM : Longoria surveille un défenseur central ghanéen ?

La seule et dernière recrue Ruslan Malinovskyi a fait ses débuts samedi dernier face au FC Lorient. A priori l’OM pourrait encore recruter un milieu offensif mais pas de milieu ni de défenseur. Cela n’empêche pas Longoria de surveiller un joueur pour l’été prochain.

Selon JeunesFooteux, « l’OM et l’ASM ont en effet dans le viseur Mohammed Salisu. Sous contrat jusqu’en 2024 à Southampton, le défenseur de 23 ans a visiblement des envies d’ailleurs. Néanmoins il y a peu de chances que l’OM et Monaco passent à l’offensive cet hiver. » Le défenseur de 23 ans n’aura plus qu’un an de contrat cet été, de quoi discuter d’un prix plus abordable. Salisu a disputé 18 matches de Premier League cette saison, il est international ghanéen (6 selections), il peux joueur à droite ou à gauche en défense centrale. Cependant, Salisu est gaucher.

Mohammed Salisu (Southampton) intéresse l’OM et Monaco https://t.co/rLjkGOowkX — Jeunesfooteux.com (@Jeunesfooteux) January 16, 2023

Un milieu offensif au profil Harit mais pas de piston

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)