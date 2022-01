Mercato OM : Longoria tente de récupérer un gros chèque pour Caleta-Car !

Selon les informations du journal L’Equipe, Pablo Longoria est sur le coup pour récupérer un gros chèque dans le dossier Caleta-Car. Frank McCourt réclamerait des ventes, le président veut recevoir la plus grosse offre possible de West Ham.

Plusieurs clubs s’intéresserait au profil de Caleta-Car et notamment en Premier League. La presse anglaise annonçait une offensive prochaine pour le Croate, toujours très suivi depuis près de deux saisons sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Un duo d’agent est sur le coup

Newcastle aurait sondé le club marseillais cet hiver. Cet été et l’hiver dernier, les Wolves ainsi que Liverpool espéraient renforcer leur défense avec l’ancien joueur de Salzburg… Aucun accord n’aurait été trouvé et Caleta-Car a fini par rester à Marseille.

L’Equipe explique ce samedi dans son édition qu’un duo d’agent proche de Pablo Longoria tente de récupérer le plus gros chèque possible de la part de West Ham, après la demande de vente de Frank McCourt… Le président espère qu’un accord sera trouvé et a déjà des pistes pour le remplacer.

Quand Pablo Longoria évoquait les possibles départs de Milik ou de Dieng

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’Olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)