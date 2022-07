Mercato OM : Longoria tente un ailier droit (payé 80M€ en 2019) ?

Nicolas Pépé intéresserait fortement l’OM pour se renforcer dans le secteur offensif selon le média espagnol Diario AS. Mais le prix du joueur et la concurrence dans ce dossier devraient rendre sa venue compliquée.

L’international ivoirien (34 matchs, 9 buts) était déjà sur les tablettes de l’OM quand il était à Angers, et s’intéresse de nouveau à lui. L’Olympique de Marseille qui cherche à se renforcer dans le secteur offensif afin d’être performant en Ligue des Champions s’intéresserait à l’ailier droit Nicolas Pépé. Mais le club phocéen n’est pas le seul à vouloir récupérer l’ailier d’Arsenal et devrait faire face à la concurrence de Séville, Leeds et Lyon notamment. à lire aussi : Mercato OM : Mbemba, la troisième recrue !

Un transfert trop compliqué ?

Nicolas Pépé n’a pris part qu’à 27 rencontres la saison passée toutes compétitions confondues, il a bien du mal a prendre une place de titulaire, de quoi l’imaginer sur le départ. Mais l’attaquant ivoirien est évalué à 25M€ par Transfermarkt et le club londonien ne devrait pas en demander moins, d’autant plus qu’ils l’ont recruté 80 millions d’euros en 2019. Pas sûr que Longoria puisse débourser autant d’argent dans un seul transfert, sans oublier le salaire du joueur, à moins que l’opération soit un prêt avec ou sans option d’achat comme il l’avait déjà fait pour Saliba et Guendouzi avec Arsenal.