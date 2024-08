Mercato OM : Longoria tente un gros coup de dernière minute avec cet international algérien ?

Après avoir recruté Neal Maupay, l’OM serait attentif à la possibilité de faire signer un latéral droit et un milieu de terrain défensif avant 23h ce vendredi 30 août. De Zerbi veut renforcer ce secteur de jeu afin d’accompagner Hojbjerg, Kondogbia et Rongier. Il pourrait de nouveau se tourner du côté du Milan AC…

Alors que la piste Adli ne s’est pas concrétisée, l’OM pourrait tenter un autre milieu de terrain du Milan. En effet, selon Sportmediaset, « Ismael Bennacer n’a pas été convoqués pour le match face à la Lazio à l’Olimpico. (…) De Zerbi aime aussi le milieu de terrain algérien : il constitue un défi pour l’Atletico Madrid. Les conditions de Milan sont claires : ils sont prêts à sacrifier l’ancien joueur d’Empoli uniquement dans le cadre d’un prêt payant avec une option d’achat élevé. » Cette option parait compliquée à réaliser, surtout si Veretout ne quitte pas le club…

Bennacer disponible en prêt payant ? De Zerbi sur le coup ?

L’OM est intéressé par le milieu algérien Ismaël Bennacer (26 ans) ! Le Milan AC veut un prêt payant à plusieurs millions d’euros, demande une option d’achat automatique et un droit de rachat ! 🖇️ https://t.co/POx2NkXg5X#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/fsqg2n1bjJ — Fabien (@Beye13) August 30, 2024





Selon le journaliste italien Daniele Longo, « Adli est entre Marseille (préférence du joueur) et la Fiorentina (anticipation firenzeviola_it). Situation en cours et à suivre dans les prochaines heures. » Le milieu de terrain formé au PSG et passé par Bordeaux avait rejoint le Milan en 2021 pour un montant avoisinant les 9M€. A 24 ans, Yacine Adli dispose encore de deux ans de contrat avec le club italien. Il a participé à 24 matches de Serie la saison dernière, l’ancien international français U20 va quitter le Milan, et pourrait donc venir renforcer le milieu de terrain olympien…

🇫🇷 Adli tra Marsiglia ( preferenza del giocatore) e Fiorentina ( anticipazione @firenzeviola_it). Situazione in divenire e da monitorare nelle prossime ore @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) August 26, 2024

Selon la Stampa, « Ilic est apprécié en Premier League, mais récemment de l’Olympique de Marseille a affiché son intérêt et pourrait faire une proposition d’achat de 15 millions d’euros pour amener le joueur, payé 16,5 en juillet 2023 en provenance du Hellas Vérone. » Ivan Ilić n’est pas une nouvelle cible de l’OM, qui avait déjà tenté de le faire venir lors du mercato d’hiver 2023. L’international serbe de 23 ans (19 sélections) dispose d’un contrat jusqu’en 2027 avec le Torino. Le gaucher a joué 31 matches de Serie A la saison dernière…

L’OM prêt à mettre 15M€ sur Ilic ?