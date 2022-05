Mercato OM : Longoria toujours à fond sur cet attaquant international français?

Déjà pressenti cet hiver pour devenir le prochain attaquant de l’Olympique de Marseille, Anthony Martial a finalement rejoint le FC Séville. D’après Don Balon, Pablo Longoria n’aurait pas lâché l’international français !

En difficulté cette saison à Manchester United, Anthony Martial a finalement retrouvé un peu de temps de jeu au FC Séville. L’attaquant français passé par l’AS Monaco n’a pas encore son avenir scellé. Il devrait faire son retour chez les Reds Devils cet été mais pourrait ne pas bénéficier du temps de jeu qu’il réclame.

L’OM et Monaco veulent Martial

Afin de remédier à cette situation, plusieurs clubs auraient coché son nom comme l’AS Monaco en Ligue 1. L’OM fait également partie des équipes qui observent sa situation, d’autant plus que Manchester United envisage de lui racheter ses deux dernières années de contrat en lui versant près de 15M€.

Martial devrait donc être libre à la fin de la saison… Cela permettrait à l’Olympique de Marseille de le récupérer à moindre coût. Une qualification en Ligue des Champions et la perspective de devenir un joueur important de l’effectif pourrait convaincre l’attaquant français. A voir s’il a des propositions plus alléchantes lors du prochain mercato.

Martial, une nouvelle alternative offensive pour Sampaoli?

Jeudi dernier, alors qu’on l’attendait titulaire pour la demi-finale contre le Feyenoord, Milik a été mis sur le banc au profit de Cédric Bakambu. Un choix surprenant que l’entraineur marseillais avait justifié en conférence de presse d’après-match par une nécessité de prendre la profondeur. Si le Sénégalais a apporté de la percussion, cela n’a pas trop été le cas du Congolais.

« Le plan sur ce match nécessitait deux joueurs capables de prendre la profondeur, comme Bakambu et Dieng. Avec la stratégie adoptée, Bamba s’est très bien comporté car ses appels ont généré, avec le but, peut-être 3 ou 4 occasions franches. Il a beaucoup étiré la défense adverse. On voulait des joueurs pour demander de la profondeur dans ce match. Après, selon les rencontres, on a besoin de joueurs avec des caractéristiques différentes. Il n’y a pas besoin de parler de noms, mais de caractéristiques. Si le plan avait été de passer par les côtés avec un gros volume de centres, un joueur de surface, comme Arek, aurait été plus adapté. Il va falloir compter sur tout le monde » Jorge Sampaoli – Source: conférence de presse d’après-match (27/04/2022)