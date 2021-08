Mercato OM : Longoria, un président très dur en affaire…

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato très actif du côté des arrivées. Il ne reste plus qu’à vendre pour continuer à recruter… Malheureusement pour les clubs intéressés par les Marseillais : Longoria est très dur en affaire !

Avec huit recrues au compteur, l’Olympique de Marseille réalise un mercato très actif ! Pour le moment, Jorge Sampaoli n’a pas de latéral droit pour compléter son effectif mais a réussi à instaurer un style de jeu à ses joueurs.

Si je vous parle du montant, vous allez me dire que nous avons eu raison — RAMALHO

Pour avoir un joueur à ce poste, Pablo Longoria doit vendre certains éléments de son effectif. Les plus probables départs sont Caleta-Car, Boubacar Kamara ou encore Dario Benedetto. Mais pour l’Argentin, le président marseillais se serait montré très dur en affaire.

En effet, selon les déclarations du dirigeant de Sao Paulo, Muricy Ramalho, Pablo Longoria a demandé beaucoup trop d’argent pour lâcher son attaquant.

« Il n’y avait pas moyen. Si je vous dis les montants, alors qu’on parle d’un prêt, vous me direz que ce n’est pas possible. Nous essayons, nous essayons. Mais le club va s’effondrer si on fait des deals comme ça. Nous devons être tranquilles. Nous cherchons, je regarde des vidéos toute la journée, pour trouver des possibilités à l’étranger. Mais quand on parle de la partie économique, ça devient effrayant. Nous n’avons pas échouer pour Benedetto. Si je vous parle du montant, vous allez me dire que nous avons eu raison » Muricy Ramalho – Source : ESPN Brasil (03/08/21)

les joueurs de l’OM valent chers — LONGORIA

En conférence de presse il y a quelques jours, Pablo Longoria s’est exprimé à ce sujet et n’a pas hésité à réaffirmer que les joueurs de l’Olympique de Marseille ne seraient pas gratuits.

« Tous les clubs sont dans la nécessité de vendre des joueurs aujourd’hui. C’est le plus facile pour équilibrer les comptes. Nous sommes toujours ouverts. Il y aura des ventes pour tous les clubs, le marché commence à s’activer. Mais les joueurs de l’OM valent chers, les potentiels acheteurs doivent savoir que nous n’avons aucune obligation » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)