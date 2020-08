Mercato OM : Longoria, une bonne nouvelle pour Mitroglou ?

Konstantinos Mitroglou est de retour à l’Olympique de Marseille ! Toujours sous contrat, le Grec s’entraîne à nouveau à la Commanderie mais AVB ne semble plus compter sur lui…

Absent des stages de préparation de l’équipe première, « Kostas » a tout de même créé la polémique en s’attirant moult moqueries plus ou moins méritées…

Selon L’Équipe, l’arrivée au club de Pablo Longoria pourrait être une bonne chose pour l’ex-attaquant de Benfica. En effet, contrairement à Andoni Zubizarreta, le nouveau « Head of Football » ne compte pas laisser pourrir les dossiers des bannis. L’an dernier, ce sont par exemple des juristes du club qui auraient trouvé le point de chute néerlandais de Mitroglou (prêt d’un an au PSV Eindhoven).

À Longoria désormais de faire marcher son réseau !

Les stats de Mitroglou

Prêté depuis dix-huit mois à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, « Mitro » a très peu joué. 637 minutes au total !

289 minutes en Turquie puis 348 aux Pays-Bas soit l’équivalent de sept matches complets en un an et demi ! 5 buts et 1 passe décisive sur ses deux prêts cumulés…

Sur ses (peu glorieux ) dix-huit mois précédents à l’OM, il avait tout de même réussi à planter 16 buts (+ 1 passe dé)…