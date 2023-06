Mercato OM : Longoria va bien récupérer 7M€ !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, la Juventus va finalement bien lever l’option d’achat d’Arkadiusz Milik.

Le dossier Arek Milik aura été un sacré feuilleton aux multiples rebondissements, mais l’attaquant polonais va bel et bien poursuivre son aventure à Turin selon la Gazzetta Dello Sport. D’après le journal italien la Juve est sur le point de lever l’option d’achat inclue dans le prêt de Milik à l’OM. Pourtant ces derniers jours cela n’a pas été évident et on a eu le droit à tous les sons de cloche. Le joueur a été annoncé comme retournant à Marseille, puis les bianconeri ont essayé de faire baisser son prix et même de se le refaire prêter.

Milik, la volonté d’Allegri

Juve mercato: Milik riscattato dal Marsiglia per 7 milioni https://t.co/nsKimw6uTT — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 20, 2023



La Gazzetta annonce que l’officialisation se fera dans les prochaines heures et que ce transfert définitif correspond à la volonté conjointe de l’entraineur Massimiliano Allegri et du buteur lui-même. Aussi, cette opération à 7 millions d’euros intervient en prévision d’une perte éventuelle de Dusan Vlahovic. Le serbe étant convoité, le club piémontais veut s’assurer une sécurité sur le poste.

Arrivé du Napoli en prêt en 2021 puis acheté définitivement en 2022, Arkadiusz Milik aura inscrit 30 buts en 55 matchs sous les couleurs olympiennes.