Mercato OM : Longoria va devoir aller vite pour satisfaire Marcelino

Le journaliste sportif, Patrick Juillard était invité dans une émission d’Europe 1 et il en a profité pour parler et éclaircir la situation concernant Marcelino.

L’arrivée de Marcelino a été officialisée par l’OM, cette semaine. De nombreux supporters phocéens se sont montré déçus par ce choix sur le réseaux sociaux. Le journaliste de Sport365, Patrick Juillard, lui, n’a aucun doute concernant les qualités du coach espagnol, mais il ne sait pas encore s’il est OM-compatible : « C’est un des entraîneurs les plus référencés et les plus respectés de de Liga depuis une dizaine d’année. Est-ce qu’il est OM-compatible ? Je n’ai pas encore la réponse parce que je n’ai pas encore vu le recrutement qui a été effectué, ça va aussi dépendre de ça mais en tout cas il est Longoria compatible. Les deux hommes se sont connus, il y a bien longtemps déjà et c’est sous la coupe de Marcelino que Longoria a fait ses premiers pas dans le métier qui est devenu le sien. »

#TeamOM 🔵 #Marcelino est-il #OM compatible ? 🗣️ @PatrickJuillard : « C’est l’un des entraineurs les plus respectés en #Liga. Cela dépendra du recrutement. Mais c’est certain qu’il est #Longoria compatible. La question c’est plutôt : Comment va s’opérer la transition ? » pic.twitter.com/lVevuuH6kU — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) June 24, 2023

Pour le journaliste, la question n’est cependant pas vraiment de savoir si Marcelino est OM-compatible, mais comment son arrivée s’inscrit dans la continuité du projet de Pablo Longoria : « Ce n’est pas tant de savoir s’il OM-compatible, parce qu’il a les épaules assez larges et solides pour diriger l’OM. C’est plutôt, comment va s’opérer la transition par rapport à ce qu’avait instauré Igor Tudor. En termes d’engagement et de principes de jeu, Marcelino c’est assez différent. Si vous regardez une équipe de Marcelino, puis une équipe d’Igor Tudor, il y a une nette différence. C’est un 4-4-2 beaucoup plus classique, voire académique et des principes de jeu, un peu moins extrêmes. »

Un dernier mercato raté pour Juillard

Pour Juillard, le mercato va être essentiel dans la réussite de Marcelino à l’OM, Pablo Longoria va devoir « remodeler l’effectif pour que la transition s’opère entre ce qui avait mis en place par Tudor et ce que va vouloir faire Marcelino. »

Toujours selon le journaliste, « Longoria a le savoir-faire et le réseau pour pour aller assez vite, maintenant, il faut faire les bons choix. Le dernier mercato d’hiver n’était pas une franche réussite. Ounahi s’est blessé tout de suite, ça ce n’est pas de la faute de de Longoria mais Malinovskyi, c’est pas une franche réussite et Vitinha pour l’instant on est loin du compte. »