Mercato OM : Longoria va devoir régler cet épineux dossier !

Pablo Longoria a beaucoup de dossiers à gérer. Il doit trouver un équilibre financier et en même temps trouver des joueurs pour satisfaire l’exigence de Jorge Sampaoli. Et le retour annoncé de Kevin Strootman en juin prochain va rajouter une épine dans le pied du président olympien.

Prêté par l’OM pour une saison avec une seconde en option, Kevin Strootman devrait faire son retour cet été. Selon le Corriere dello Sport, Cagliari a déjà décidé de ne pas conserver le milieu de terrain néerlandais pour la saison prochaine. Même si l’OM prendrait en charge environ 70% de son salaire, le club italien ne devrait pas lever l’option d’un second prêt. Le milieu de terrain de 29 ans est actuellement indisponible après avoir subi une opération au genou, son retour est attendu en avril. Kevin Strootman n’a joué que 11 matchs cette saison et disposera encore d’une saison de contrat avec l’OM. Longoria va devoir trouver une solution pour économiser l’énorme salaire estimé à 550000€ par mois…

Dans un entretien accordé à la Corriere dello Sport, il a reconnu ne plus avoir le même niveau qu’il y a cinq ans :

Sept ans sont passés– Strootman

« Lutter pour ne pas descendre, c’est presque un autre sport. Maintenant, je ne joue plus pour le titre, je n’y pense même plus, c’est la réalité que j’ai apprise au Genoa, je dois la montrer ici aussi à Cagliari. Je sais que je dois donner plus. J’ai eu quelques problèmes à une cuisse après un coup, mais, maintenant, je suis bien et je travaille fort. Avant, c’était un peu difficile de travailler avec les matches rapprochés, mais, maintenant, il y a plus de temps pour pouvoir faire mieux. Sept ans sont passés, mais j’espère de jouer à ce niveau pour que l’on m’appelle encore la machine à laver. » Kevin Strootman— Source: Corriere dello Sport (12/10/21)

Un salaire couvert à 70% par Marseille — Giulini

« S’il y a d’autres opportunités sur le marché, comme celle de Strootman, qui a un salaire couvert à 70% par Marseille, nous les saisirons d’office. Kevin m’a même dit qu’il voulait terminer sa carrière ici avec nous » Tommaso Giulini – Source: Corriere dello Sport (14/07/21)

Il faut résilier Strootman– Djellit

« Non, mais il faut le résilier Strootman. Marseille paye déjà 50 % de son salaire à Cagliari. Ils ont réussi à l’exfiltrer. Ils l’ont payé très cher, mais il faut voir ça avec Jacques-Henri Eyraud. Je n’ai rien contre Strootman, on lui propose un contrat à l’OM alors qu’il s’était fait deux fois les genoux à Rome. À l’échelle de l’OM, je crois que c’est le deuxième transfert le plus important derrière Payet. Le deuxième transfert le plus important d’un des trois plus grands clubs français de l’histoire du football français. C’est un accident industriel majeur. Je ne souhaite pas la même chose à Gerson, mais bon, c’est pareil, c’est plus de 25 millions d’euros et pour l’instant il est neutre. » Nabil Djellit— Source: La Chaîne l’Equipe (11/11/21)