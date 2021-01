Mercato OM : Longoria veut envoyer Aké à la Juventus contre une jeune numéro 10?

En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Marley Aké devait être prêté. Foot Mercato et Sky Sports annoncent qu’il devrait rejoindre la Juventus !

Alors que Marley Aké était en partance pour le Havre ou Sochaux en prêt, Foot Mercato affirme qu’il devrait rejoindre la Juventus Turin.

Pour le minot formé à l’OM, Foot Mercato révèle que ça ne sera pas un prêt mais bel et bien un transfert avec un contrat de 4 ans et demi. Longoria n’aurait pas prévu cette éventualité mais serait tout de même tenté par le fait de vendre un joueur, surtout au vue des finances du club… Un pourcentage à la revente est même envisagé par l’OM.

Sky Sport via le journaliste Fabrizio Romano nous informe de son côté qu’un échange est prévu. Le directeur sportif souhaiterait récupérer Franco Tongya, un jeune milieu offensif du club italien.

Olympique Marseille are set to sign Italian midfielder Franco Tongya from Juventus. Swap deal with Marley Aké [2001, midfielder] set to join Juventus from OM. Last details to complete the agreement. 🇫🇷🇮🇹 #OM #Juve @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2021