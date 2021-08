À la quête d’un attaquant depuis le départ de Dario Benedetto, Pablo Longoria serait très intéressé par le profil d’Andy Delort. Le président olympien serait revenu à la charge pour tenter de doubler Nice ces dernières heures.

Depuis le départ de Dario Benedetto du côté d’Elche, la nouvelle priorité de Pablo Longoria est le recrutement d’un attaquant pour le remplacer. Ces derniers jours, le président olympien s’active afin de compter un attaquant capable d’épauler Arkadiusz Milik tout au long de la saison. Plusieurs noms ont été associés à l’Olympique de Marseille.

Cependant, parmi toutes ces pistes, deux d’entre elles se sont nettement refroidies ces dernières 24 heures. En effet, alors que Pablo Longoria a tenté de détourner le transfert d’Iké Ugbo, l’attaquant anglais s’est tout de même engagé du côté de Genk. Par ailleurs, Alexander Sorloth semble quant à lui prendre la direction de la Real Sociedad. Par conséquent, le président olympien a réactivé la piste menant à Andy Delort.

L’OM revient à la charge pour Delort

En effet, à en croire les informations révélées par Nice Matin, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille s’apprêtent à se disputer une nouvelle bataille. En effet, alors que le club azuréen semblait bien positionné pour accueillir Andy Delort cet été, l’OM se serait immiscé dans le dossier.

Le média niçois révèle que Pablo Longoria serait revenu à la charge pour tenter de recruter l’international algérien d’ici le 31 août. Jorge Sampaoli apprécierait le profil du joueur et Pablo Longoria se ferait un malin plaisir de doubler ses homologues niçois à la suite des incidents survenus dimanche soir. Si aucune offre n’a été formulée à l’heure actuelle, le joueur serait emballé par les deux projets. La décision va donc lui revenir dans les prochains jours. Le mercato n’est pas encore terminé. Affaire à suivre…

SI LE JOUEUR EST ATTACHÉ AU CLUB, IL RESTE – LAURENT NICOLLIN

Dans les colonnes de Midi Libre, le président montpelliérain, Laurent Nicollin s’était exprimé au sujet d’Andy Delort. D’après lui, si l’international algérien prend la décision de quitter Montpellier c’est qu’il n’est pas attaché au club.

« La seule question qui se pose est de savoir si le joueur, en tant que capitaine, veut rester à Montpellier. S’il doit partir, c’est qu’il a décidé de quitter Montpellier. Si le joueur est attaché au club, il reste. S’il n’est pas attaché au club et désire partir, et si les propositions nous satisfont… Mais, ce ne sera pas le fait du club. Est-ce que vous voyez des clubs qui recrutent à part les quatre ou cinq gros, qui ont des sous? On n’a pas d’argent, on fait avec ce que l’on a, c’est comme ça. Vous devez arrêter de croire que l’on veut engager un stoppeur ou un avant-centre. J’ai l’impression que l’on marche sur la lune » Laurent Nicollin – Source : Midi Libre (20/08/2021)