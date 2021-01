Mercato OM : Longoria veut recruter Lucien Favre tout de suite, mais Eyraud bloque ? 

André Villas-Boas va-t-il terminer la saison à l’OM ? Face à un vestiaire disloqué, l’autorité du technicien portugais semble moins forte, son départ est évoqué et Pablo Longoria aurait déjà trouvé un possible remplaçant. Cependant, le président Eyraud ne serait pas du même avis…

Lundi, le journaliste de Canal+ Geoffroy Garétier a expliqué que Pablo Longoria voulait faire venir aussi vite que possible le coach suisse Lucien Favre, libre depuis son départ de Dortmund. Cependant, le président Eyraud voudrait attendre la fin de la saison afin de ne pas payer les 4 à 5M€ d’indemnités au coach portugais et à son staff…

Quel entraîneur pr la saison prochaine ?

(Donnez d’autres noms en commentaire) — Benjamin COURMES (@BenFCM) January 24, 2021

Pablo Longoria veut faire venir le plus vite possible Lucien Favre — Garétier

« La question en ce moment, vu la crise sportive que traverse l’OM, c’est le maintien de Villas-Boas. Je ne vais pas vous rappeler que le coach portugais a remis son poste en jeu auprès de sa direction. Ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que la piste Ernesto Valverde, dont a parlé la presse espagnole, n’aboutira pas. Pablo Longoria, le directeur sportif de l’OM, veut faire venir le plus vite possible, même si cela est possible dans les prochains jours, Lucien Favre. On rappelle qu’il est libre car il a été licencié de Dortmund en décembre, il connaît bien la Ligue 1 car il est passé par Nice. C’est un pari sur l’avenir pour Longoria. Selon mes informations, il y aurait une différence d’appréciations entre Longoria et le président Eyraud concernant l’aspect financier. Car limoger Villas-Boas coûtera des indemnités (entre 4 et 5 M€), du coup Eyraud veut attendre la fin de la saison. Je ne sais pas si cela se fera mais c’est la piste numéro un ! » Geoffroy Garétier – source : Late Football CLub (25/01/2021)