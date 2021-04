Mercato OM : Longoria veut récupérer un jeune talent de son ancien club ?

Pablo Longoria va surement devoir reconstituer un effectif lors du prochain mercato avec des moyens limités. Le président de l’OM aimerait récupérer un jeune talent du FC Valence mais la concurrence s’annonce féroce…

Alors qu’un prêt était déjà évoqué en mai 2020, cette fois Pablo Longoria pourrait tenter de convaincre Lee Kang In de signer à l’OM. Mais la concurrence s’annonce forte sur ce dossier car en plus de l’OM, Wolverhampton, la Juventus mais aussi Nice « sont en contact avec l’environnement du joueur depuis plusieurs mois » dixit le média Plaza Deportiva.

Kang In sur le marché cet été car libre en 2022 ?

Deux autres clubs de Premier League seraient aussi sur le coup. Il faut dire que le Sud-coréen n’a que 20 ans n’aura plus qu’un an de contrat avec Valence cet été et ne veut pas entendre parler d’une prolongation. Son départ serait donc acté pour le mercato estival, Valence compte bien faire monter les enchères…

Le chiffre : 24

C’est le nombre de match disputés par Kang In cette saison avec Valence (21 en Liga, 3 en Coupe du roi).