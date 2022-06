Mercato OM : Longoria veut un autre joueur d’Arsenal ?

L’un des points faibles de la derniére saison olympienne reste les couloirs. Pablo Longoria va devoir recruter à ces postes et il aurait relancé une piste de 2021, un jeune latéral qui évolue à Arsenal, club avec qui le président olympien a déjà réalisé plusieurs deals (Guendouzi, Saliba, Kolasinac…)

Luan Peres n’a pas été très convaincant à ce poste de latéral gauche. Jordan Amavi a été prêté à Nice en janvier et la recrue Sead Kolasinac n’a pas répondu aux attentes. Le recrutement d’un latéral gauche pourrait donc intervenir cet été. Selon notre confrère Hakim Zhouri, journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, « l’OM s’est renseigné pour un prêt du latéral gauche portugais d’Arsenal Nuno Tavares. » Le latéral gauche portugais de 22 ans était déjà ciblé par le club olympien avant qu’il ne s’engage avec Arsenal. L’ancien joueur du Benfica avait rejoint Londres contre un chèque de 8M€ en juillet dernier. Il a participé à 20 matches de Premier League cette saison, seulement 13 fois comme titulaire. Pablo Longoria pourrait une nouvelle fois tenter de se faire prêter un joueur par le club londonien…

🔴 mercato : l’OM s’est renseigné pour un prêt du latéral gauche portugais d’Arsenal Nuno Tavares — Hakim (@Z_hakos) June 11, 2022

Tavares, pas une valeur sure, ni un crack — Trivela

Interrogé par nos soins il y a un an, le spécialiste du football portugais @trivela, nous avait dressé un portrait peu glorieux de ce jeune joueur :

« Il est en froid avec les supporters (et le club ?) depuis qu’il est apparu dans une vidéo où son collègue disait qu’il mériterait d’être titulaire et que lui disait « si c’est pas à Benfica ça sera ailleurs ». Un conflit renforcé cette semaine avec son joli lion qu’il s’est fait tatoué sur le bras (symbole de l’ennemi juré le Sporting)… Enfin bref, son départ est quasi inévitable et ça devrait pas monter si haut que ça vu la saison qu’il a fait. C’est un joueur avec des lacunes évidentes dans le placement, on a l’impression qu’il joue parfois sans sa tête et qu’il a des absences, mais il reste un latéral gauche puissant et capable de fulgurances, notamment dans le secteur offensif. Ce n’est pas une valeur sure, c’est pas un crack, mais c’est un joueur de complément qui peut faire l’affaire et qui peut être amené à devenir un bon joueur s’il gomme ses défauts qu’on peut lier à son jeune âge. » @Trivela— Source: FCM (24/06/21)