Mercato OM: Longoria vise deux jeunes défenseurs de Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille doit se renforcer dans tous les secteurs cet été. Si le milieu de terrain semble être la priorité des dirigeants marseillais, il faudra également renforcer la défense. Pour se faire, Longoria aurait des vues sur de juenes défenseurs de Strasbourg et Lens.

Pablo Longoria devra trouver des solutions pour renforcer le secteur défensif marseillais cet été. Si d’autres secteurs de jeu comme le milieu de terrain semblent être plus avancés, l’OM devra pallier le très probable départ de Duje Caleta Car ainsi que le possible départ, en prêt ou non, de Lucas Perrin. Pour cela, le président marseillais pourrait se tourner vers Lens et plus précisément sur Jonathan Gradit. Indéboulonnable dans la défense Sang et Or, le profil du joueur intéresserait les dirigeants olympiens selon Foot Mercato. Nice serait également sur le coup, ainsi que différents clubs espagnols. Son prix est estimé entre 3 et 5 millions d’euros.

🚨 Info : Pilier la défense lensoise, Jonathan Gradit 🇫🇷 plaît en Ligue 1. L’OGC Nice et l’OM ont pris la température. À l’étranger, des clubs espagnols restent attentifs à sa situation. De son côté, le RC Lens tente de prolonger l’ancien caennais.https://t.co/V22HSBl1Kf — Santi’ FM (@Santi_J_FM) June 1, 2021

Anthony Caci également ciblé

A LIRE: MERCATO OM: UNE TOUCHE EN LIGUE 1 POUR LUCAS PERRIN ?

Toujours selon les informations de Foot Mercato, la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille serait intéressée par le profil d’Anthony Caci. Le défenseur strasbourgeois, connu pour sa très grande polyvalence, pourrait parfaitement s’adapter aux différents systèmes utilisés par Jorge Sampaoli. Agé de seulement 23 ans, Caci pourrait être une pioche très maline de la part des dirigeants marseillais, d’autant plus que son prix est loin d’être excessif puisqu’il tourne autour de 4 ou 5 millions d’euros.