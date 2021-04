Mercato OM : Longoria vise un gardien de Serie A pour concurrencer Mandanda?

L’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un gardien de but numéro 1 bis pour concurrencer Mandanda. Pablo Longoria aurait coché le nom d’un Italien qui évolue en Serie A.

Steve Mandanda ne représente plus vraiment l’avenir de l’Olympique de Marseille. A 36 ans, il est temps pour lui de passer doucement le flambeau à un portier capable d’aider l’équipe pendant encore plusieurs années.

LE PROFIL RECHERCHÉ PAR SAMPAOLI

Pablo Longoria le sait bien et, selon L’Equipe, aurait prévenu le capitaine marseillais d’une arrivée d’un gardien considéré comme numéro 1 bis pour le concurrencer et que la passation se déroule en douceur. Le profil recherché est un gardien plus jeune et qui peut entrer dans le jeu proposé par Jorge Sampaoli.

« Mon système nécessite que le gardien soit un joueur supplémentaire sur le terrain. Car dans le football moderne, les gardiens sont des joueurs libres, sans pression de l’adversaire. Il faut aussi qu’il communique bien avec sa défense. Mais, évidemment, la priorité est sa capacité à intervenir efficacement en tant que gardien de but » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)

Selon Calcio Mercato, Pablo Longoria aurait coché le nom d’Alessio Cragno, gardien de but de Cagliari. L’Italien de 26 ans a une belle côte en Europe et notamment en Serie A où Naples et l’AS Roma s’intéressent à lui. Une somme de 15 à 20 millions d’euros est évoquée.

LES AUTRES NOMS SORTIS DANS LA PRESSE : LAFONT, NUBEL

Concernant les autres pistes, celle menant à Alban Lafont a été balayé d’un revers de la main par l’OM, contacté par L’Equipe. Il reste toujours Alexander Nübel, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich qui pourrait être une solution.