Mercato OM : Longoria vise un jeune international marocain en cas de départ de Sanson ?

L’Olympique de Marseille a d’officialisé la signature de Milik ce jeudi soir. Il pourrait y avoir encore des mouvements dans ce mercato estival du cité de l’OM, notamment avec un départ de Morgan Sanson.

Morgan Sanson va-t-il quitter l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal ? Ces derniers jours, un départ vers Aston Villas semblait en bonne voie. L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas a complément refroidi cette piste mercredi soir : « L’offre a été refusée car elle était pathétique. Il y a eu une offre, qui n’avait rien à voir avec ce dont on a parlé au téléphone. On a refusé tout de suite et le joueur reste concentré sur l’OM en ce moment. Si Morgan part, on doit attaquer le mercato tout de suite », a ainsi déclaré le coach olympien.

Selon les informations de la chaine TéléFoot, le directeur sportif de l’OM Pablo Longoria étudierait la piste d’un jeune international marocain en cas de départ de Morgan Sanson : Amine Harit (23 ans). Schalke ouvert à un prêt, mais ce dossier serait très compliquée vu le salaire du joueur.