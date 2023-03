Mercato OM : Longoria vise un jeune talent offensif très courtisé ?

L’OM a misé plus de 30M€ bonus compris pour s’offrir le jeune attaquant portugais Vitinha. Pour autant, Pablo Longoria serait attentif au cas d’un trés jeune attaquant espagnol qui est pisté par de gros clubs et qui pourrait de toute façon définitivement s’engager avec le Real…

L’OM aurait dans son viseur Iker Bravo. Le jeune attaquant de 18 ans est prêté avec option d’achat par le Bayer Leverkusen au Real Madrid. Mais le Daily Record rapporte que Newcastle et Liverpool s’intéresse aussi à Bravo dans le cas où le Real ne lève pas son option d’achat.

🔹L’OM est attentif à la situation d’Iker Bravo 🇪🇸 (18 ans), attaquant qui est prêté par Leverkusen au Real Madrid qui n’a pas encore levé l’option d’achat. (@dailyrecord) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/mAidT84XdX — Infos OM (@InfosOM_) March 5, 2023

L’OM surveille un attaquant espagnol. Iker Bravo est un jeune joueur de 18 ans, lancé en professionnel par le Bayer Leverkusen en 2021. Il joue son premier match avec Leverkusen le 7 novembre 2021, en Bundesliga, face au Hertha Berlin, pour un nul 1-1. A l’été 2022, Bravo est prêté avec option d’achat de 10 millions d’euros au Real Madrid. Il a joué, à date, 17 matchs avec la Castilla (réserve du Real) et a marqué 2 buts en troisième division espagnole. Le Daily Record affirme qu’en plus du Real Madrid et de l’OM, Bravo est suivi par Newcastle et Liverpool.

🤯 L’incroyable coup-franc marqué par Iker Bravo 🇪🇸 aujourd’hui, en UEFA Youth League ! #RealMadrid ✅⚽️ pic.twitter.com/UaWZfvZy7V — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) March 1, 2023

Iker Bravo possède une bonne frappe de balle comme sur ce coup face au Red Bull Salzbourg, en huitième de finale de la Youth League.