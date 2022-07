Mercato OM : Longoria vise un milieu de terrain de Chelsea ?

Pablo Longoria a donc dû trouver un nouveau coach rapidement suite au départ de Jorge Sampaoli. Igor Tudor devrait être officialisé ce lundi, pour autant le mercato doit vite avancer, en particulier au poste de milieu défensif.

Avec le départ de Boubacar Kamara pour Aston Villa, l’OM n’a plus vraiment de spécialiste au poste de 6. Axel Witsel était tout proche de s’engager avec le club olympien mais l’Atlético s’est montré plus convaincant financièrement. Plusieurs nouvelles pistes sont explorées, l’une d’entre elles mène à Tiémoué Bakayoko.

L’ancien milieu de terrain de Monaco avait rejoint Chelsea en 2017 pour 40M€. Mais le joueur de 27 ans ne s’est jamais imposé à Londres et a enchainé les prêts. 1 an à Milan, Monaco, Naples puis deux ans encore au Milan. Finalement Bakayoko n’aurait pas convaincu le club italien, il ne devrait pas faire sa seconde année de prêt. A deux ans de la fin de son contrat, il est à la recherche d’un nouveau challenge. Selon le journaliste Nicolo Schira, les Rossoneri ont bien décidé de casser le prêt et de le renvoyer en Angleterre. Chelsea lui cherche une porte de sortie, l’OM aurait manifesté un intérêt. Un nouveau prêt ? Schira parle d’un transfert…

« Tièmouè Bakayoko n’est pas dans les plans du Milan pour la prochaine saison. Les Rossoneri vont résilier le prêt avec un an d’avance. Le milieu de terrain reviendra à Chelsea pour être revendu : l’Olympique de Marseille ont déjà manifesté de l’intérêt pour lui. » Nicolò Schira – source : Twitter (03/07/2022)

Tièmouè #Bakayoko is not in #ACMilan’s plans for the next season. #Rossoneri will terminate the loan with a year in advance. The midfielder will return to #Chelsea to be sold again: #OlympiqueMarseille have already shown interest in him. #transfers #CFC #OM #MercatOM https://t.co/ScQVnTycOx

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2022