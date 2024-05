Mercato OM : Longoria vise un serial buteur de Ligue 1 ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM ne jouera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine et a clairement raté sa saison. Malgré tout, Pablo Longoria va devoir reconstruire un effectif qui a particulièrement déçu cette saison. Alors que la priorité est un coach, un joueur offensif serait visé !

Souvent mis en avant par une partie des supporters marseillais qui aime son profil, Georges Mikautadze serait suivi par l’OM. En effet, selon les informations du Parisien, les dirigeants marseillais auraient manifesté leur intérêt pour l’attaquant du FC Metz qui va devoir passer par les barrages pour rester en L1. Mais Georges Mikautadze a de nombreux prétendants, car Rennes, Monaco et Lyon seraient intéressés en Ligue 1, tout comme l’Atlético de Madrid et Galatasaray à l’étranger. Le buteur de 23 ans a été transféré à l’Ajax l’été dernier pour un montant de 16M€, il n’y a pas joué et a été prêté au FC Metz cet hiver et a tout cartonné. En effet, en 20 matches, il a marqué 13 buts et donné 4 passes décisives ! Du coup le club lorrain devrait lever son option d’achat évaluée à 10M€ pour le revendre plus cher directement…

Mikautadze dans le viseur de l’OM?



Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé en zone mixte après la victoire de son équipe face au HAC dimanche, il a annoncé du changement !

Comment analysez vous la saison ?

Pablo Longoria : « Finir 8e de Ligue 1 du championnat ce n’est pas acceptable c’est inadmissible. J’ai un sentiment de déception comme tout le monde. On doit faire notre autocritique, on a déjà analysé et on va continuer. Maintenant il est temps de reconstruire la saison prochaine. On a la tête à cela depuis un moment déjà. On doit faire notre autocritique, on est responsable. Ce n’est pas acceptable de finir sans être européen. On n’a pas été à la hauteur. «

Important de partir avec un nouveau projet, un style de jeu et changer ce manque d’ambition et de personnalité