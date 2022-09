Mercato OM : Longoria vise un talent de 18 ans ?

Cet été l’OM a déjà misé sur plusieurs jeunes talents pour venir terminer leur formation au club. Une autre pépite serait dans le viseur de Pablo Longoria, un milieu de terrain de 18 ans !

Cet été, le recrutement a été axé sur l’expérience. La majorité des joueurs recruté ont autour de la trentaine, comme Gigot, Bailly, Mbemba, Veretout ou encore Clauss et Sanchez. Seuls Tavares, qui n’est que prêté sans OA par Arsenal, et Isaac Touré sont des jeunes. Il faut dire que l’OM a plutôt recruté de jeunes éléments pour son centre de formation, Elmaz, Mughe ou encore Nyakossi sont venus pour terminer leur formation et peut être un jour accéder à l’équipe première. L’OM aurait un autre élément de 18 ans dans son viseur, mais ce dernier joue déjà en équipe première…

L’OM vise Oscar Gloukh ?

En effet, selon FootMercato « Oscar Gloukh est dans les petits papiers de trois formations de Ligue 1. Parmi eux, on retrouve notamment l’Olympique de Marseille. (…) Ce samedi contre le Beitar Jérusalem (victoire 4-0) où il a marqué et délivré une offrande, il a été supervisé par l’OM mais aussi le Lille OSC et le Stade Brestois 29. » Ce milieu de terrain dispose encore d’un contrat jusqu’en juin 2024 avec le Maccabi Tel-Aviv. Il peut évoluer comme milieu relayeur, meneur de jeu voire même ailier. Cependant, le Maccabi Tel-Aviv ne veut pas entendre parler d’un transfert et aimerait même faire prolonger comme l’a expliqué son talent.

🇮🇱🔥 Oscar Gloukh is a mega talent!

No wonder many European clubs are after him.

A pure prodigy.

This could be a wonderful and BIG summer for the 18 year old.#u19euro pic.twitter.com/H7dSgq4nBM — Nisim Haliva ✍️🎙 (@Tpredict1) July 1, 2022

Pas vendu à moins qu’une équipe n’offre 10 millions d’euros

Son coach Vladimir Ivic a été clair : «nous ne voulons pas le vendre et nous essayons actuellement de lui faire signer un nouveau contrat pour encore quatre ans. Il ne serait pas vendu à moins qu’une équipe n’offre 10 millions d’euros. Le plus important est que les spéculations entourant son avenir n’auront aucun impact sur lui, car c’est un enfant très pondéré.» Longoria est-il prêt à miser ce montant pour Oscar Gloukh ? Dimitri Payet se rapproche de la fin et l’idée est peut être de lui trouver un succésseur…