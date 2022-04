Mercato OM : Longoria vise une révélation de Ligue 1 ?

Toujours désireux de renforcer son effectif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille serait intéressé par Franck Honorat, l’ailier du Stade Brestois selon Calciomercato.

Actuellement deuxième de Ligue 1 après sa victoire contre Montpellier (2-0), l’Olympique de Marseille est bien parti pour remplir son objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et est encore en lice en Europa Conférence League avec un quart de finale retour qui se profile sur la pelouse du PAOK Salonique jeudi. Si d’aventure la qualification pour la plus prestigieuse des compétitions de club devenait effective, l’OM devra renforcer son effectif lors du prochain mercato d’été. Pablo Longoria travaillerait actuellement sur plusieurs dossiers à des postes précis en vue de la saison prochaine. Le président du club phocéen lorgnerait sur l’arrivée d’un joueur au poste de piston droit offensif, capable d’offrir une concurrence à Pol Lirola. Pour ce joueur, l’OM s’intéresserait de près à Franck Honorat, 25 ans.

Honorat, un joueur polyvalent

Selon le site Calciomercato, l’Olympique de Marseille souhaiterait s’attacher les services de l’ailier brestois. Sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien joueur de l’ASSE ou de Clermont possède une valeur marchande calculée autour d’une dizaine de millions d’euros sur le marché des transferts. Une somme abordable de l’OM, surtout en cas de qualification en Ligue des Champions. Auteur de dix buts et de six passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Honorat a su prendre du galon à Brest et devenir une référence à son poste en Ligue 1. Un joueur polyvalent capable de jouer ailier ou piston droit offensif, l’ancien stéphanois a tout d’une bonne pioche pour Marseille. Reste néanmoins à savoir si l’OM pourra recruter, le club olympien est toujours sur le coup d’une éventuelle interdiction de recrutement avec le cas Pape Gueye.

Malgré cela, Pablo Longoria semble déterminé à travailler ses dossier pour de nouveau offrir un effectif de qualité à son entraineur Jorge Sampaoli, afin que l’OM puisse encore être à la hauteur de ses ambitions.