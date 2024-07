Mercato OM : Longoria voit son offre refusée par Fenerbahce !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM a officialisé l’arrivée de Pierre Emile Højbjerg par surprise, Longoria ne compte pas s’arrêter là. En effet, toujours à la recherche de joueurs pour venir créer un groupe solide pour De Zerbi, les olympiens aurait fait une offre pour s’attacher les services de İsmail Yüksek, le milieu de terrain de Fenerbahce, refusée par les dirigeants turcs.

L’OM en est déjà à 5 recrues cet été, et cela ne semble pas terminé ! Après l’officialisation surprise d’Højbjerg au club, Longoria semble déjà s’activer sur d’autres pistes. Toujours à la recherche d’un buteur et d’un gardien de but, alors que le dossier de Pau Lopez traîne en longueur, le président espagnol tenterait également le coup au milieu de terrain, de nouveau.

Yüksek toujours visé !

Après l’arrivée de Koné et Højbjerg qui devrait former le duo au milieu de terrain, l’OM compte désormais de nombreux joueurs pouvant évoluer dans ce secteur. Cependant, cela ne semble pas gêner Longoria pour l’instant. Alors qu’il cherche à se débarrasser de Veretout, Ounahi et Kondogbia, le président de l’OM aurait fait une offre pour un milieu de terrain évoluant à Fenerbahce : İsmail Yüksek.

Première offre refusée ?

En effet, d’après le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, l’OM aurait formulé une offre de 13 millions d’euros pour l’international Turc de 25 ans. Une offre refusée par le club de Turquie qui souhaite tirer davantage de son joueur, pisté par plusieurs clubs. À voir si l’OM rentrera dans des négociations alors que le départ des joueurs dans l’effectif à ce poste semble se compliquer de plus en plus.