Mercato OM : « Lopez à Séville, ce serait une bonne chose pour le joueur… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille avec Jean Charles de Bono, Mourad Aerts et Nicolas Filhol. Au programme, les informations venant d’Espagne pour un départ de Maxime Lopez vers le FC Séville…

Retrouvez en images ci-dessous l’avis tranché de Jean Charles de Bono sur les informations concernant un départ de Maxime Lopez vers le FC Séville…

Je pense que Lopez a envie de jouer, prendre son envol– JCDB

« Il y a eu le premier transfert Ocampos vers Séville avec qui ça se passe très bien. Pour Monchi, c’est un élément supplémentaire pour discuter des qualités de Maxime Lopez. Même pour le joueur ce serait bien d’aller voir ailleurs, connaître un nouveau championnat. L’Espagne ce serait bien pour lui avec son petit gabarit. Ils aiment les joueurs techniques, rapides… Ça serait une bonne nouvelle pour lui et pour l’OM financièrement. Je pense que Lopez a envie de jouer, prendre son envol… Et ça peut passer par Séville qui joue dans le haut de tableau et qui peut aller en Ligue des Champions »

Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille

