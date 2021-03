Mercato OM : Lopez critique la politique du club et vise le choix Henrique ?

Dans le podcast Prolongations avec Johann Crochet, Maxime Lopez est revenu sur la politique du club avec les jeunes du centre de formation. Selon lui, il y a de la qualité mais l’OM ne les fait pas jouer !

L’Olympique de Marseille a fait entrer quelques jeunes dans son effectif professionnel ces dernières années : Maxime Lopez, Boubacar Kamara, Lucas Perrin, Christopher Rocchia… Mais selon celui qui est parti l’été dernier à Sassuolo, d’autres mériteraient leur place !

on préfère faire venir un mec de l’autre bout du monde que de faire jouer un jeune de Marseille — LOPEZ

Dans le podcast Prolongations avec Johann Crochet, le milieu de terrain formé à l’OM s’est exprimé sur la politique du club au sujet des jeunes. Selon lui, la direction préfère prendre un joueur « de l’autre bout du monde » plutôt qu’un jeune du centre de formation.

« Il y en a de la qualité à l’Olympique de Marseille, j’en connais des très bons joueurs qui étaient au centre de formation de l’OM. C’est juste qu’à ce moment-là, on préfère faire venir un mec de l’autre bout du monde que de faire jouer un jeune de Marseille. On demande pas d’en sortir 15, mais 2-3 par an. Après, faut voir ce que les directions en place veulent. Est-ce que le projet est de faire sortir des jeunes ? Je n’en suis pas sûr. Aujourd’hui, il y a 5-6 joueurs qui peuvent rentrer (dans le groupe professionnel). Il y a de la qualité, mais ça vient juste de la politique du club » Maxime Lopez – Source : Prolongations (15/03/21)