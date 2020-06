Mercato OM: Lopez, priorité d’un club espagnol ?

En fin de contrat en 2021, Maxime Lopez n’a toujours pas prolongé. Le joueur formé à l’OM serait toujours ciblé par le FC Séville qui aurait fait de lui sa priorité afin de remplacer Banega…

Tout comme les autres joueurs qui arrivent en fin de contrat l’année prochaine, Maxime Lopez n’aurait toujours pas reçu d’offre de prolongation. Et selon Estadio Deportivo, le jeune milieu de terrain serait toujours convoité par le FC Séville et Monchi pour remplacer Banega. Cependant deux autres Français pourraient être une alternative au marseillais , Wylan Cyprien (Nice) et Benjamin Bourigeaud (Rennes).

Récemment, Maxime Lopez a fait part de son envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM :

Je n’ai aucun signe de la direction– Lopez

« Il me reste un an de contrat, pour l’instant, je n’ai aucun signe de la direction. Je n’ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu’il peut se passer. J’aimerais bien prolonger c’est sûr mais la balle n’est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille, je suis né ici, je vis ici. J’ai tout ici. La Ligue des Champions va nous mettre des frissons à tous, ça va faire bizarre pour tout le monde. J’espère qu’on ne prendra pas un groupe de fou. » Maxime Lopez— Source: RMC Sport (10/06/2020)