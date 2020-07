Mercato OM : Lorient sort le carnet de chéque pour Grbic !

Annoncé dans le viseur de l’OM depuis plusieurs semaines. Adrian Grbic est attendu à Lorient ce soir. Il devrait s’engager pour les cinq prochaines saisons. Le montant du transfert n’est pas anodin…

Une ex option de l’OM

Selon les informations de Ouest France, l’attaquant devrait même devenir le plus gros transfert du F.C. Lorient au sens des arrivées. La transaction est estimé à 9 millions d’euros plus 1 million de bonus. Le joueur est attendu ce soir dans le Morbihan, où son avion arrive en provenance de Vienne. Le joueur passera sa visite médicale jeudi. Et au vu de la somme investie par Lorient, obligé de constater que l’OM pouvait en faire de même. Brest était favori dans ce dossier et s’est fait coiffer sur le poteau par le FCL…