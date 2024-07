Mercato OM : « lorsque j’ai vu la rumeur je me suis dit, mais c’est horrible ce genre de joueur »

Invité lors notre émission Foot Débat Marseille, Mathieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe, est revenu sur une rumeur de transfert envoyant l’ailier néerlandais Bergwijn à l’OM. Un profil qui ne semble pas convaincre le journaliste, alors que l’attaquant aura connu un Euro compliqué et n’aura pas brillé avec l’Ajax cette saison.

La période des transferts arrive bientôt à la moitié et déjà plusieurs changements majeurs ont eu lieu. Avec l’arrivée de De Zerbi, de trois nouveaux joueurs et le départ d’Aubameyang, l’OM ne compte pour autant pas s’arrêter là. Invité de notre émission Foot Débat Marseille, Mathieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe, est revenu sur une rumeur de transfert concernant Bergwijn.

🇳🇱#Mercato : « #Bergwijn à l’#OM? C’est le profil du faux bon joueur ! A l’Euro, il ratait tout ce qu’il faisait ! » @Serguei n’a pas eu d’infos concernant l’arrivée de l’ailier néerlandais mais n’a surtout pas apprécié son match face à la Turquie ! pic.twitter.com/qwjkgGFxt5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 18, 2024

Bergwijn ratait tout ce qu’il faisait à l’Euro

A lire aussi : Mercato OM : Un échange envisagé avec un ancien international français ?

» Lorsque j’ai vu sortir l’info de Bergwijn, ça m’a fait marrer pour l’avoir vu jouer à l’Euro, et notamment contre les Turcs, c’est le profil du faux bon joueur des années 2020. Ce sont les joueurs des coachs qui courent vite, sont puissants, tiennent leur couloir. Mais il ratait tout ce qu’il faisait. D’ailleurs lors du match face à la Turquie, il sort la mi-temps », a déclaré le journaliste, peu convaincu par cette piste.

« Ce sont les joueurs modernes, qui n’ont pas de stats mais courent vite »

A lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos sur le dossier Clauss (4 clubs interessés) !

« Et lorsque j’ai vu la rumeur je me suis dit, mais c’est horrible ce genre de joueur. Ce sont les joueurs modernes qui n’ont pas de stats mais qui courent et font des différences, mais tu sais jamais vraiment lesquelles. Contre l’OM avec l’Ajax on l’a pas vu non plus. L’aller il n’avait vraiment pas brillé, on avait plus vu le jeune Borges, et au retour c’est pareil on ne l’avait pas vu. Donc Bergwijn je ne pense pas que ce soit une bonne idée et de toute façon je n’ai pas plus d’informations sur ça. »