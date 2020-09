Mercato OM : Lucho l’affirme, « ce sera un bon renfort pour Marseille! »

L’OM devrait bientôt pouvoir officialiser sa 4e recrue du mercato estivalµ. A condition de Luis Henrique passe avec succès sa visite médicale, le joueur souffrait il y a peu d’une pubalgie. Pour l’ancien Marseillais, Lucho Gonzalez, le jeune Brésilien sera un bon renfort!

Luis Henrique est attendu à Marseille ce jeudi. L’attaquant brésilien doit passer sa visite médicale et, si rien n’est décelé, il devrait dans la foulée signer un contrat de 5 ans. Pour l’ancien marseillais, Lucho Gonzalez Henrique est une bonne pioche. Pour rappel, Lucho joue depuis 2016 dans le championnat brésilien et plus précisément au Club Athletico Paranaense. Le milieu de terrain argentin s’est confié au journal La Provence ce jeu.

Henrique a le même style que Benedetto, en un peu moins technique quand même — Lucho

«Je le connais, c’est un attaquant très rapide et costaud. Il a besoin de peu de touches pour contrôler le ballon et frapper. Il aime participer au jeu de son équipe et ne reste pas dans sa zone. Ce sera un bon renfort pour Marseille. Il a le même style que Benedetto, en un peu moins technique quand même.»

Lucho – source : La Provence (24/09/2020)