Mercato OM : Luis Henrique a d’autres options ?

C’est un départ attendu. Luis Henrique, qui a du mal à trouvé sa place depuis son arrivée il y a deux ans, devrait quitter l’OM lors de ce mercato estival. Alors qu’un accord aurait été trouvé avec le Torino, le jeune ailier gauche aurait d’autres possibilités …

Alors que Pablo Longoria et Javier Ribalda auraient trouvé un accord avec le Torino pour un prêt avec OA de 6M€, le joueur et ses représentants aimeraient que l’OM explore d’autres destinations. Hier, TMW confirmait l’intérêt du Torino pour l’attaquant brésilien, le média précisait que la négociation avait été initiée sur la base du prêt avec droit de rachat fixé à environ 6 millions d’euros… Pour rappel, l’OM avait misé 8M€, plus un pourcentage sur la revente à Botafogo en 2020…

Henrique préfère l’Espagne et les Pays Bas ?

Cependant, selon FootMercato, si les agents de Luis Henrique veulent eux aussi trouver une porte de sortie cette été mais pas forcément du côté du Torino. En effet, le média spécialiste du mercato explique « qu’ils disposent de touches, certaines assez concrètes, en Espagne et aux Pays-Bas, deux championnats où, selon eux, l’ancien du Botafogo pourrait mieux exprimer ses qualités et son potentiel. De nouvelles réunions sont prévues dans les jours à venir. » Le dossier n’est donc pas bouclé, car le Torino n’a aucun accord avec le joueur qui semble donc privilégié d’autres championnats à 3 ans de la fin de son contrat…

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC