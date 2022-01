Mercato OM : Luis Henrique a tranché ?

Titulaire comme ailier gauche face à Lens, Luis Henrique a encore été décevant en attaque. Le jeune brésilien serait sollicité lors de ce mercato d’hiver, mais il ne voudrait pas entendre parler d’un départ de l’OM…

Selon FootMercato, qui a contacté son entourage, « la question d’un départ, en prêt ou autre, et ce, alors que des rumeurs le situent dernièrement au Brésil dans le viseur de São Paulo et qu’il aspire évidemment à jouer davantage. Luis Henrique ne pense qu’à l’OM, où il veut écrire l’histoire. » Reste que le jeune ailier qui montre du sérieux dans l’application des consignes défensives de son coach, est bien trop timide offensivement. Il ne prend pas assez l’initiative et reste bien trop inoffensif. Les retour de Konrad (blessure ou Covid) et Dieng (Can) mais aussi de la recrue Cédric Bakambu devrait limiter son temps de jeu…

Prenant exemple sur le cas Vinicius au Real, Luis Henrique ne veut pas entendre parler d’un départ de l’OM et veut y écrire l’histoire. Papier de l’excellent @apereira__ https://t.co/SSbXBkBJvx — Constant Wicherek (@Stickwic) January 24, 2022

Pablo Longoria qui l’a recruté il y a un an et demi garde confiance. Le président de l’OM veut lui laisser du temps, il l’avait expliqué la semaine dernière en marge de la présentation de Sead Kolasinac…

On a confiance en l’avenir de Luis, il va se développer — Longoria

« C’est vrai que la situation de Luis Henrique peut ouvrir à des discussions. Mais il a besoin de jouer et je pense qu’il a la possibilité de le faire ici. Dans le dernier match (Strasbourg), il a eu un impact physique important, a créé des espaces. On a confiance en l’avenir de Luis, il va se développer. Il n’a que 20 ans. On croit beaucoup en lui. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

L’idée d’un prêt lors du prochain mercato hivernal est évoquée, et l’ailier a logiquement été interrogé sur cette possibilité. Sa réponse est sans ambiguïté.

Je ne veux pas aller ailleurs — Luis Henrique

« Je veux continuer à jouer ici, c’est le club qui m’a fait venir. En plus, les supporters reviennent dans les stades et je ne veux pas aller ailleurs. » Luis Henrique – source : Conférence de presse (17/12/2021)