Mercato OM : Luis Henrique a trouvé un point de chute?

Alors qu’il aurait pris la décision de quitter l’Olympique de Marseille cet été, Luis Henrique serait dans la short-list d’un club brésilien d’après Bolavip.

Ancien joueur de Botafogo, Luis Henrique n’a pas encore réussi à s’imposer sous le maillot de l’Olympique de Marseille. L’attaquant brésilien n’avait pas vraiment la confiance d’André Villas-Boas mais entrait dans la rotation. Cela lui avait d’ailleurs permis d’enchaîner quelques passes décisives et d’avoir un peu de temps de jeu.

Sao Paulo intéressé par Luis Henrique?

Avec Sampaoli, c’est plus compliqué. Surtout que la concurrence est de plus en plus dure avec Amine Harit, Bamba Dieng ou encore Konrad De la Fuente avant sa grosse blessure qui l’a éloigné des terrains. Selon La Provence, ce manque de temps de jeu a fait réfléchir Luis Henrique sur son avenir à Marseille.

Le Brésilien aurait songé à quitter le club et son agent prospecterait afin de lui trouver un point de chute. D’après Bolavip, un média brésilien, Sao Paulo apprécierait son profil ! Un retour dans son pays d’origine pourrait lui faire le plus grand bien afin de s’aguerrir. D’autres clubs seraient aussi intéressés par l’attaquant. Pablo Longoria pourrait se décider à le vendre définitivement mais un prêt n’est pas à écarter.

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique a particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC