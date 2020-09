Mercato OM : Luis Henrique ? « Ce gamin est un char d’assaut »

Luis Henrique (18 ans) pourrait bien être la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille. Le jeune prodige brésilien prêté la saison dernière à Botafogo serait attendu dans la cité phocéenne dans les prochaines heures. Son coéquipier, Victor Luis, arrière gauche de Botafogo, le décrit comme un attaquant très puissant et technique.

Dans les colonnes du journal L’Equipe ce Lundi, le latéral gauche de Botafogo Victor Luis a décrit son jeune coéquipier Luis Henrique (18 ans) qui pourrait débarquer à Marseille dans les prochaines heures pour s’engager avec l’OM.

Il a beaucoup de force et de technique… — Victor Luis

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Luis Henrique, la pépite annoncée par Villas-Boas…

« Ce gamin est un char d’assaut ! Il a beaucoup de force et de technique. Lors des oppositions, je lui demande de me laisser tranquille et d’aller mettre la misère à Barrandeguy (le latéral droit). » Victor Luis – Source : L’Equipe (21/09/2020)