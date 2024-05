Mercato OM : Luis Henrique donne une indication sur son avenir !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant deux matches importants pour terminer la saison, Luis Henrique était au centre RLD pour répondre aux questions des journalites ce mardi. L’attaquant nrésilien qui n’a plus qu’un an de contrat a été interrogé sur son avenir.

Luis Henrique a affiché son envie de rester à l’OM, même s’il n’a pas encore discuter de cette prolongation de contrat. « Une offre de prolongation de l’OM ? Je suis très content ici à Marseille, au club. je suis focalisé sur les deux derniers matches et on verra après. On va faire ce qui est le mieux pour moi et le club. »