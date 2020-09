Mercato OM : « Luis Henrique, j’ai peur qu’on nous raconte des salades… »

Daniel Riolo est revenu sur la probable arrivée de Luis Henrique à l’OM. Le chroniqueur à RMC se méfie des louanges faits à son égard.

C’est le dossier brulant à l’OM. Depuis dimanche soir, et la conférence de presse d’après match d’AVB, les supporters olympiens attendent avec impatience l’arrivée de la nouvelle « pépite » brésilienne. Ces dernières heures, pas mal de spécialistes et de joueurs ont fait les éloges de Luis Henrique. Des comparaisons avec Neymar ont même été faites. Attention à cet élan d’excitation pour les Marseillais qui pourraient être déçus selon Riolo. Le chroniqueur à RMC se veut prudent.

Daniel Riolo reste sur ses gardes

« La nouvelle recrue (Luis Henrique), j’ai peur qu’on nous raconte des salades. J’ai peur qu’on nous raconte des salades. Parce que ce n’est pas un attaquant mais un milieu droit. Et j’ai peur que l’on nous le survende. Et à l’OM, le problème est que dès qu’un mec signe, on s’enflamme, on attend toujours beaucoup de lui. Et là ça sort déjà le Mbappé brésilien, ce genre de conneries là. Attention, ça aussi ça peut faire mal au club. »

Daniel Riolo – Source : RMC (After Marseille) 22/09/20