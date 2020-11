Mercato OM : Luis Henrique, mauvais choix stratégique ou impatience?

Le jeune brésilien Luis Henrique (18 ans) représente le plus gros investissement du dernier mercato de l’Olympique de Marseille. Son niveau de jeu interpelle en interne, Nicolas Filhol a évoqué le cas de l’attaquant lors du Débat FAQ Marseille ce mardi soir…

Recruté par l’Olympique de Marseille lors du mercato d’été, l’attaquant brésilien Luis Henrique n’a toujours pas été titularisé lors d’un match officiel avec le club marseillais. Notre journaliste Nicolas Filhol, estime qu’il faut laisser plus de temps au joueur de 18 ans pour s’acclimater au football européen…

Il faut lui laisser du temps – nicolas filhol

« Je connais un agent français qui vit en Amérique du Sud et qui connaît très bien tous ces marchés-là. Il y a une chose qu’il me répète tout le temps. Pour qu’un club européen fasse une bonne affaire, il faudrait recruter un joueur en janvier, le laisser 6 mois d’adaptation à la vie, au football et à ses exigences. Il sera bon 6 mois voire un an plus tard. Luis Henrique débarque en France, dans un club où il a été le seul gros investissement du mercato, et ne joue pas. Tout le monde veut le voir parce qu’il est jeune de plus brésilien. Le peu qu’il a joué c’est une talonnade, une bonne prise de balle, le reste ce n’est pas fou. Je comprends que les gens soient déçus et se posent des questions. Il ne faut pas taper sur Luis Henrique mais attendre et lui laisser du temps. »

Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (24/11/2020)

POUR VOIR LE SAV LIVE SUR YOUTUBE