Mercato OM : Luis Henrique, retour en grâce ?

Luis Henrique, prêté par l’OM à Botafogo l’été dernier, s’est mis en avant la nuit dernière en inscrivant son deuxième but de la saison dans le championnat brésilien.

La rencontre de Serie A brésilienne opposant Botafogo à Vasco da Gama la nuit dernière s’est soldée par une victoire 2 à 0 des joueurs de l’étoile solitaire à domicile. Dans ce match un homme s’est illustré. L’ailier gauche Luis Henrique, prêté à Botafogo par l’Olympique de Marseille, a brillé dans l’ensemble, réussissant plusieurs dribbles et duels. Le brésilien de 21 ans a surtout ouvert le score à la 53ème minute en concluant un beau mouvement collectif sur le flan gauche, avec un une deux et une belle finition pied gauche.

Retour en forme ?

Henrique est ensuite sorti à la 72ème minute et son équipe a alourdi la marque dans le temps additionnel. Botafogo est désormais confortablement installé en tête de la Serie A brésilienne avec 7 points d’avance sur le dauphin Grêmio après 13 journées. Le natif de João Pessoa connait un début de saison bien plus réussi que sa fin de championnat l’été dernier même s’il n’est pas encore titulaire indiscutable. Celui qui est arrivé à Marseille en 2020 pour 8M€ est prêté au Brésil jusqu’en décembre et a une option d’achat fixée à 8 millions d’euros.

Son regain de forme passera peut-être par la bonne dynamique de son club et l’arrivée de son nouvel entraineur, un certain Claudio Caçapa, débarqué de son poste d’adjoint à l’OL. L’ancien défenseur central des gones était sur le banc de Botafogo pour la première fois la nuit dernière, décision temporaire prise en interne après le départ de l’ancien technicien Lui Castro. Pour rappel, Botafogo fait partie du Eagle Football groupe de John Textor.