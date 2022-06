Mercato OM : L’une des priorités de Longoria au milieu ne ferme pas la porte !

D’après L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait bel et bien coché le nom de Francis Coquelin au milieu de terrain. Le Français a commenté cet intérêt au micro de France Bleu.

Demi-finaliste de Ligue des Champions avec Villarreal, Francis Coquelin possède un belle cote en Europe. En France, des clubs auraient coché son nom et c’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille. A la recherche d’un milieu de terrain afin de remplacer Kamara, la direction marseillaise apprécierait son profil.

Je ne ferme aucune porte — Coquelin

Au micro de France Bleu, Francis Coquelin a évoqué l’intérêt de ces clubs français. Il ne se ferme aucune porte mais affirme être bien en Espagne. Restera-t-il en Liga ou tentera-t-il l’aventure avec l’OM afin de jouer la Ligue des Champions?

« Apparemment, il y a des intérêts de clubs français. Ça fait toujours plaisir. Après, j’ai un contrat à Villarreal, donc on va voir ce qui va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte. Pour l’instant, je suis bien concentré pour bien me préparer, être bien physiquement pour reprendre la saison avec Villarreal. Mais on sait qu’un mercato c’est long et donc on verra ce qui se passe. Pour l’instant, je suis très heureux en Espagne » Francis Coquelin – Source : France Bleu

Coquelin, suivit par l’OM et d’autres clubs : « C’est flatteur d’être suivi par des clubs dont certains sont français mais pour l’instant, j’ai un contrat avec Villarreal et je suis très heureux avec eux. On verra ce qu’il se passera cet été. » – France Bleu –#TeamOM pic.twitter.com/1YY566nKcf — Fanatic0M (@Fanatic0M) June 19, 2022

Un joueur précieux – Nicolas Filhol

« Coquelin c’est un garçon qui a évolué en France, qui a de l’expérience, qui est capable tactiquement d’emmagasiner tous les postes. C’est sérieux, appliqué, je pense qu’il faut aussi des joueurs de devoir. Qui ont joué à un certain niveau, qui vient de faire une demi-finale de Ligue des Champions cette année, c’est pas mal du tout quand même. » Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille 13/06/2022

« Coquelin comme profil, je compare pas avec le style de jeu, mais je vois plus ça comme un Edouard Cissé quand il est recruté par l’OM, un joueur d’expérience qui va pas être clinquant mais qui va être précieux dans le jeu. » Nicolas Filhol Source : Football Club de Marseille 13/06/2022