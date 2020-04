Mercato OM – Lyon – Lille : « Le pacte de non-agression a volé en éclats »

Le journaliste de l’Equipe et France Football Bilel Ghazi a évoqué le départ annoncé du jeune Isaac Lihadji de l’OM vers Lille. Il explique ainsi que le dirigeant du LOSC Luis Campos, a fait volé en éclat le pacte de non agression entre les clubs de Ligue 1 sur le marché des très jeune joueurs.

Le marché des jeunes ressemble aujourd’hui à un univers impitoyable…

« Sous “l’impulsion” de Monaco et Lille, le pacte de non-agression entre clubs français sur le marché des jeunes a totalement volé en éclats. Et ça prend des proportions totalement inédites. Là on évoque quelques cas particuliers, mais de nombreux dossiers provoquent des remous. Le marché des jeunes ressemble aujourd’hui à un univers impitoyable… » Bilel Ghazi– Source: Twitter