Mercato OM : « Lyon ou Marseille ? Je n’en n’ai jamais rêver ! »

Dans les colonnes du journal L’Equipe, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et actuel entraineur de Strasbourg. Thierry Laurey a confié qu’il n’avait jamais rêvé d’entraîner l’OM ou Lyon, même s’il estime en avoir les compétences.

Au cours d’un entretien accordé au quotidien sportif L’Equipe le coach de Strasbourg, Thierry Laurey, a confié qu’entrainer un jour l’OM ou Lyon n’était pas forcément l’un de ses rêves de coach. Il estime toutefois que ce n’est pas une question de compétences bien au contraire :

Je serais apte à m’adapter dans un très grand club

Entrainer un jour un club comme Lyon ou Marseille ? « Je n’en ai jamais rêvé. Dans ces clubs, la seule chose qui compte ce sont les résultats. Si tu termines quatrième, tu n’auras pas l’impression d’avoir fait du mauvais boulot, mais ce sera décevant. Je serais apte à m’adapter dans un très grand club, puisque c’est le but de ce métier, mais je ne cours pas après ça. Ce qui me fait sourire, c’est de voir que, pour certains, c’est plus facile dans le sens où ce n’est pas seulement une histoire de compétence, mais plus une question de réseaux, d’agents, d’image. Si ce n’était qu’une histoire de compétences, ça se saurait Thierry Laurey – Source L’Equipe«