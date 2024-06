Mercato OM : Lyon se lance sur la piste Minteh !

Depuis plusieurs jours, le nom de Yankuba Minteh est cité comme une piste de l’OM. Lyon s’est positionné comme l’explique Fabrizio Romano.

Il devrait quitter Newcastle dans les prochains jours comme l’expliquait son agent ce dimanche : Yankuba Minteh fait partie des pistes de l’Olympique de Marseille. Seulement le journaliste Fabrizio Romano vient mettre un coup de froid dans cette piste. Lyon a également avancé ses pions dans ce dossier pour récupérer le joueur qui appartient à Newcastle.

Everton est également sur le coup tout comme l’AS Roma. A voir si les Olympiens ont gardé espoir dans ce dossier qui s’annonce de plus en plus compliqué. Dans le système de Roberto De Zerbi, les Marseillais vont avoir besoin de renforts offensifs, notamment sur les ailes.

🔵↪️ Everton remain also in the race showing concrete interest in the recent days after club to club talks. pic.twitter.com/R0wCUrORDH

OL made contact with Minteh’s camp in the recent hours, he’s part of the shortlist.

🚨🔵🔴 EXCL: Olympique Lyon enter in the race to sign Yankuba Minteh from Newcastle.

L’Olympique de Marseille fait partie des nombreux clubs intéressés par Yankuba Minteh. Le joueur prêté à Feyenoord par Newcastle devrait bien quitter le club anglais cet été. Son agent l’a même confirmé au média Chronicle qui affirme la volonté du joueur de s’engager dans un autre club avec qui il a un accord. Une « belle offre » aurait même été proposée à Newcastle qui a l’avenir du joueur entre ses mains. A voir s’il s’agit de l’OM ou d’un autre club puisque l’AS Roma semblait également bien avancé sur le dossier ces derniers jours.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Jonathan Clauss reparle de son avenir avec un nouveau discours !

🚨⚪️⚫️ Yakuba Minteh’s agent Bojang confirms his imminent exit from Newcastle: « We have agreed terms with one club. Now the rest is with Newcastle ».

« It is correct that Newcastle are willing to sell the player if they receive a good offer », told @ChronicleNUFC. pic.twitter.com/4Ri5XJ8lXl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2024