Mercato OM : Lyon surveille aussi ce jeune ailier qui plait à Longoria ?

Même si l’OM doit faire avec l’encadrement de sa masse salariale et de ses transferts par la DNCG, Pablo Longoria est très actif en perspective du mercato estival. Un jeune et talentueux ailier de 23 ans serait également pisté par Lyon…

Déjà annoncé à plusieurs reprises dans le viseur de l’OM, l’ailier gauche Kerem Aktürkoğlu serait aussi pisté par Lyon. En effet, selon la presse turque, des représentants lyonnais étaient présents lors du match Galatasaray vs Besiktas pour observer le joueurs de 23 ans qui évolue à Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu a offert la victoire à son équipe grâce à un doublé. Ce dernier dispose d’un contrat longue durée jusqu’en juin 2026, il faudra un gros chèque pour convaincre Galatasaray de le laisser filer…

L’ailier gauche droitier a marqué 11 buts et offert 9 passes décisives toutes compétitions confondues…

🔴 La presse turque rapporte qu’un scout de l’OL sera présent au stade demain pour observer Kerem Aktürkoğlu face à Beşiktaş. Minimum 30 millions pour notre magicien, fais pas le radin @JM_Aulas pic.twitter.com/sKXRiimgrW — Galatasaray France (@Galatasaray_FR_) March 13, 2022

Kerem Aktürkoğlu, un jeune turc prometteur

En Août dernier, FCM a demandé à Bertan Öner quelques informations sur Galatasaray. Au début de la saison, il définissait déjà Kerem Aktürkoglu comme un jeune ailier prometteur.

« Nous avons une équipe complètement renouvelée par rapport à la saison dernière parce qu’à cause du fairplay financier la plupart de nos joueurs étaient en prêt. Cette année, on a eu un nouveau président qui a été élu et la disparition du fairplay financier, ça nous a permis de miser sur des joueurs qui pouvaient nous rapporter de l’argent à la vente. Donc il va falloir que cette équipe, totalement remaniée, apprenne à jouer ensemble. Comme on est une équipe nouvelle, on n’a pas encore pu voir quel serait l’équipe type. Mais, moi si j’avais un onze type à donner avec ce que je pense de l’équipe : On a Muslera, notre gardien depuis plusieurs années, Sacha Boey à droite, Luyindama et Nelsson en défense central et Patrick Van Aanholt à gauche. En milieu, il devrait y avoir principalement Taylan Antalyali, Feghouli que vous connaissez et Cicâldau. Tout ça en milieu plutôt central. Ensuite, on a un jeune joueur prometteur turc, Kerem Aktürkoglu, sur l’aile, Morutan qui peut jouer sur les ailes aussi. Et, en attaque, il y a Mostafa Mohamed, moi c’est ma préférence mais pour le moment l’entraîneur préfère mettre Mbaye Diagne. Donc vous l’aurez compris Falcao n’est plus dans nos petits papiers (il a été libéré et devrait signer en Liga), après on verra comment sa situation évolue dans les prochains jours. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)