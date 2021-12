Mercato OM : MacHardy salue cette décision « maline » de Pablo Longoria !

Sur RMC, Jonatan MacHardy a salué l’initiative de Pablo Longoria d’avoir prolonger Jordan Amavi. Selon lui, c’était une décision maline !

En fin de saison dernière, plusieurs joueurs ont quitté l’Olympique de Marseille. Un grand nombre a d’ailleurs quitté le club en étant libre de tout contrat et donc en ne rapportant aucune indemnité dans les caisses marseillaises.

Seuls deux joueurs ont prolongé : Alvaro Gonzalez et Jordan Amavi. Si le premier semble entrer quelque peu dans la rotation, c’est beaucoup plus compliqué pour le latéral gauche qui n’a joué qu’à deux reprises cette saison et n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes de Jorge Sampaoli. Malgré tout, Jonatan MacHardy pense que c’était une bonne décision de la part de Pablo Longoria de l’avoir prolongé.

Sampaoli a donné sa chance à Amavi. Et à chaque fois, il n’a pas été bon. Mais je pense qu’Amavi n’a jamais été dans les plans de Sampaoli. D’ailleurs, jusqu’à la fin du mercato estival, l’OM a cherché un nouveau latéral gauche titulaire. Longoria a remué ciel et terre pour renforcer ce poste-là. Au final, je pense qu’Amavi a été prolongé pour une raison totalement déconnectée du foot. En fin de saison dernière, tout le monde s’affolait sur le nombre de joueurs en fin de contrat, sur la gestion calamiteuse du président précédent… Ce même président qui a laissé partir des joueurs gratuitement alors qu’ils avaient une valeur marchande. Amavi est un joueur critiquable. Mais il a 27 ans, il a une certaine côte. Je pense que Longoria a été malin de le prolonger, quoi qu’il en soit, peu importe l’avis de l’entraîneur. Tout cela pour éviter que l’OM perde un nouveau joueur pour zéro euro… » Jonatan MacHardy – Source : RMC

Amavi a le droit comme d’autres de penser à chercher une porte de sortie — Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a d’ailleurs été questionné sur la gestion du cas Jordan Amavi. Le coach argentin affirmait que le latéral gauche n’a pas la certitude de rester à l’OM lors du prochain mercato et qu’il pouvait se chercher une porte de sortie s’il le souhaitait.

« La saison dernière, il a été beaucoup blessé donc on n’a quasiment pas pu l’évaluer. En début de saison il a eu des problèmes avec notre façon de jouer. Lui, c’est plus un latéral qui fait les aller-retour de façon linéaire, donc quand on a voulu l’utiliser pour le poste de 3e central ou le poste hybride au milieu, ça ne s’est pas très bien passé pour lui. Il n’a pas beaucoup joué. Il a le droit comme d’autres de penser à chercher une porte de sortie. L’entraîneur aussi a le droit de le penser. L’important est que le joueur progresse. C’est une responsabilité de l’entraîneur. Si on n’y arrive pas à le faire, peut-être qu’une autre équipe pourra le faire. On va voir ce mois-ci ce qui se passe, que ce soit pour Jordan ou d’autres joueurs. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (03/12/21)